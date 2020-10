Bayern Monaco-Atletico Madrid, Muller all’arbitro: “Giochiamo con contro i più grandi bulli del mondo e tu ammonisci me?” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Bayern Monaco schianta per 4-0 l’Atletico Madrid nella prima giornata della fase a gruppi di Champions League 2020/2021. Un successo netto per i bavaresi, al termine di una partita che scaldato gli animi dei giocatori. Le colonne di SportBild hanno riportato infatti le parole di Thomas Muller che dopo esser stato ammonito ha detto all’arbitro: “Che sta succedendo? Non può essere vero. Stiamo contro l’Atletico Madrid, i più grandi bulli del calcio mondiale” E tu ammonisci me per una cosa del genere?”. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ilschianta per 4-0 l’nella prima giornata della fase a gruppi di Champions League 2020/2021. Un successo netto per i bavaresi, al termine di una partita che scaldato gli animi dei giocatori. Le colonne di SportBild hanno riportato infatti le parole di Thomasche dopo esser stato ammonito ha detto all’arbitro: “Che sta succedendo? Non può essere vero. Stiamol’, i piùdel calcio mondiale” E tume per una cosa del genere?”.

