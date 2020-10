Usa - Il Salone di New York 2021 slitta ad agosto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Salone di New York 2021 è stato posticipato ad agosto: lo ha annunciato lorganizzatore fissando lapertura al pubblico dal 20 al 29 del mese, mentre la stampa potrà accedere a partire dal 19. La kermesse della Grande Mela è slittata di quattro mesi rispetto al calendario originario, che vedeva levento in programma dal 2 all11 aprile.Diventerà più grande. La causa del rinvio, ovviamente, risiede nellevoluzione della crisi sanitaria in corso, che aveva già causato lannullamento delledizione 2020. Ma le motivazioni non riguardano soltanto il coronavirus: aspettando agosto, lorganizzazione potrà contare su un ampliamento di 100 mila metri quadri del Javits Center, la struttura che ospita la manifestazione. La maggiore superficie espositiva ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ildi Newè stato posticipato ad: lo ha annunciato lorganizzatore fissando lapertura al pubblico dal 20 al 29 del mese, mentre la stampa potrà accedere a partire dal 19. La kermesse della Grande Mela èta di quattro mesi rispetto al calendario originario, che vedeva levento in programma dal 2 all11 aprile.Diventerà più grande. La causa del rinvio, ovviamente, risiede nellevoluzione della crisi sanitaria in corso, che aveva già causato lannullamento delledizione 2020. Ma le motivazioni non riguardano soltanto il coronavirus: aspettando, lorganizzazione potrà contare su un ampliamento di 100 mila metri quadri del Javits Center, la struttura che ospita la manifestazione. La maggiore superficie espositiva ...

Il 60esimo Salone della Nautica di Genova si è concluso da pochi giorni ... di acquisti di imbarcazioni di tutte le fasce, a costi accessibili, e di usato di qualità. Una nuova fetta di pubblico si è ...

