Un dormitorio per senzatetto in ricordo di don Roberto Malgesini, il prete ucciso a Como: “Trovata una soluzione temporanea” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Siamo convinti che il modo migliore per ricordarlo sia continuare a svolgere un pezzo del suo lavoro, cioè l’accoglienza”. Fabio Cani, portavoce di Como Senza Frontiere, insieme ad Anna Maria Francescato descrive così don Roberto Malgesini, il sacerdote ucciso a Como il 15 settembre scorso. Soprannominato il “prete degli ultimi”, era noto in città per il suo impegno a favore di migranti, senzatetto ed emarginati. Poco dopo l’aggressione, un cittadino tunisino senza dimora è andato dai carabinieri per costituirsi: i due, forse, si conoscevano. In seguito all’omicidio, Como Senza Frontiere, rete che unisce diverse realtà cittadine, ha lanciato una petizione: “Chiediamo uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Siamo convinti che il modo migliore per ricordarlo sia continuare a svolgere un pezzo del suo lavoro, cioè l’accoglienza”. Fabio Cani, portavoce diSenza Frontiere, insieme ad Anna Maria Francescato descrive così don, il sacerdoteil 15 settembre scorso. Soprannominato il “degli ultimi”, era noto in città per il suo impegno a favore di migranti,ed emarginati. Poco dopo l’aggressione, un cittadino tunisino senza dimora è andato dai carabinieri per costituirsi: i due, forse, si conoscevano. In seguito all’omicidio,Senza Frontiere, rete che unisce diverse realtà cittadine, ha lanciato una petizione: “Chiediamo uno ...

In attesa di Palazzo Cernezzi a dare una mano ai senzatetto ci deve pensare la Diocesi

In attesa di una decisione di Palazzo Cernezzi, che continua a tergiversare sull’apertura di un nuovo dormitorio, ci hanno pensato la diocesi e la Fondazione Cardinal Ferrari a dare una mano ai senzat ...

