‘Temptation Island 8’ | l’opinione di Isa sull’ultima puntata

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ma cosa è stato questo meraviglioso trash inatteso? Cioè io ero già pronta a pupparmi il mese dopo di Speranza Capasso e Alberto Maritato con lei che lo riprende a casa e fa finta che nulla sia accaduto perché comunque ‘lo AmO tRoPpo‘, e invece… Non riesco a non scompisciarmi, vi giuro, ahahahahahah Se penso che Alberto era convinto di aver attuato un piano bomba per riprendersi Speranza (e ripulirsi l’immagine) e al contempo tenersi buona Nunzia Taglialatela e invece è stato sgamato come l’ultimo dei coglionazzi mi viene voglia di soffocare nelle mie stesse risate A Speranza ne ho dette di cotte e di crude nel corso di questo mese ma onestamente ieri si è riscattata in tutto e per tutto e se, come pare dalle ultime segnalazioni che mi sono arrivate, non ci è più tornata insieme e lo rivede ...