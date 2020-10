Serie C 2020/2021, 0-0 tra Paganese e Virtus Francavilla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un pareggio a reti inviolate senza lampi ed emozioni. Questo quanto raccolto da Paganese e Virtus Francavilla nel match del turno infrasettimanale valido per la sesta giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Le due squadre devono ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale dopo un avvio di campionato sottotono: due pareggi e tre sconfitte per entrambe le squadre che nel prossimo turno dovranno vedersela contro Turris e Potenza. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un pareggio a reti inviolate senza lampi ed emozioni. Questo quanto raccolto danel match del turno infrasettimanale valido per la sesta giornata del girone C di. Le due squadre devono ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale dopo un avvio di campionato sottotono: due pareggi e tre sconfitte per entrambe le squadre che nel prossimo turno dovranno vedersela contro Turris e Potenza.

