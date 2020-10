Serie B, tegola in casa Spal: rilevate altre 4 positività al Coronavirus. Il comunicato del club (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuova tegola in casa Spal.I ferraresi di Pasquale Marino, usciti sconfitti dalla gara contro l'Empoli, si trovano a costretti a fare i conti con altri ben 4 elementi della prima squadra positivi al tampone per il Coronavirus. Si tratta di tre giocatori e un membro dello staff.Empoli-Spal, Marino: “Continuiamo a fare troppi errori, ma vietato abbattersi. Ecco cosa mi aspetto dalla squadra”Di seguito, il comunicato in questione."S.P.A.L. srl comunica che in seguito a nuovi controlli previsti dal protocollo in essere, è emersa la positività al Covid-19 di tre atleti e di un membro dello staff. I quattro tesserati del gruppo squadra, tutti asintomatici, sono stati posti in isolamento secondo le direttive federali e ministeriali". Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuovain.I ferraresi di Pasquale Marino, usciti sconfitti dalla gara contro l'Empoli, si trovano a costretti a fare i conti con altri ben 4 elementi della prima squadra positivi al tampone per il. Si tratta di tre giocatori e un membro dello staff.Empoli-, Marino: “Continuiamo a fare troppi errori, ma vietato abbattersi. Ecco cosa mi aspetto dalla squadra”Di seguito, ilin questione."S.P.A.L. srl comunica che in seguito a nuovi controlli previsti dal protocollo in essere, è emersa la positività al Covid-19 di tre atleti e di un membro dello staff. I quattro tesserati del gruppo squadra, tutti asintomatici, sono stati posti in isolamento secondo le direttive federali e ministeriali".

TuttoMercatoWeb : Milan, tegola Calhanoglu: problema alla caviglia per il turco. Out contro il Celtic - repubblica : Milan, tegola Calhanoglu: distorsione alla caviglia, fuori 10 giorni - Mediagol : #SerieB, tegola in casa #Spal: rilevate altre 4 positività al #Coronavirus. Il comunicato del club - Mediagol : #SerieB, tegola in casa #Spal: rilevate altre 4 positività al #Coronavirus. Il comunicato del club - pino_nostro : RT @repubblica: Milan, tegola Calhanoglu: distorsione alla caviglia, fuori 10 giorni [aggiornamento delle 19:27] -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tegola Serie B, tegola in casa Spal: rilevate altre 4 positività al Coronavirus. Il comunicato del club Mediagol.it Ultime Notizie Serie A: Iachini confermato, tegola Calhanoglu

Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 ...

Tegola Reggiana: 6 positivi al Covid tra giocatori e staff

REGGIO EMILIA – La buona notizia è che stanno tutti abbastanza bene, la società li definisce asintomatici. La cattiva è che sono sei, anche se il contesto che stiamo vivendo ci ha già abituato al molt ...

Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 ...REGGIO EMILIA – La buona notizia è che stanno tutti abbastanza bene, la società li definisce asintomatici. La cattiva è che sono sei, anche se il contesto che stiamo vivendo ci ha già abituato al molt ...