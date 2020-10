Scuola/Cercavo la soluzione ma in realtà flirtavo col problema (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Oggi è chiaro ai genitori e ai cittadini quale è lo scenario della Scuola in Italia: “una Scuola d’élite”. I più danneggiati sono i poveri e i 285 mila allievi disabili. Da qui bisogna ripartire per soluzioni definitive, tese ad evitare che il sistema scolastico, oltre ad essere iniquo, divenga tale da ridurre il diritto all’istruzione a privilegio: L’allievo che frequenta la Scuola statale costa in tasse dei cittadini contribuenti500 euro, ma questa Scuola nel post-Covid non è riuscita a ripartire per tutti gli studenti (7Mln). Se una famiglia italiana sceglie la Scuola paritaria, lo Stato trattiene gli 8.500 euro e le dice che deve arrangiarsi, pagando una seconda volta con la retta. Nel resto d’Europa, tutto ciò non ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Oggi è chiaro ai genitori e ai cittadini quale è lo scenario dellain Italia: “unad’élite”. I più danneggiati sono i poveri e i 285 mila allievi disabili. Da qui bisogna ripartire per soluzioni definitive, tese ad evitare che il sistema scolastico, oltre ad essere iniquo, divenga tale da ridurre il diritto all’istruzione a privilegio: L’allievo che frequenta lastatale costa in tasse dei cittadini contribuenti500 euro, ma questanel post-Covid non è riuscita a ripartire per tutti gli studenti (7Mln). Se una famiglia italiana sceglie laparitaria, lo Stato trattiene gli 8.500 euro e le dice che deve arrangiarsi, pagando una seconda volta con la retta. Nel resto d’Europa, tutto ciò non ...

La Regione Puglia è pronta ad emanare un’ordinanza sul tema del trasporto pubblico degli studenti. Il fine è organizzare un sistema di ingressi a scuola ben scaglionato, in modo da ridurre l’affollame ...

LIVORNO. «La scuola è l'ultima cosa che deve chiudere, come succede anche in Francia e in Germania. La scuola è una priorità, è il presente e il futuro, dove formiamo i nostri ragazzi». È quanto ha ri ...

