Scanzi non risponde sul parcheggio per disabili e banna pure chi chiede spiegazioni

Roma, 21 ott – Di solito è un tipo molto loquace, ma stavolta Andrea Scanzi deve proprio aver perso la lingua. Segno che lo scoop del Primato Nazionale, poi ripreso da diversi giornali, lo ha messo in evidente difficoltà. Sua Umiltà è stato infatti pizzicato nel centro di Arezzo a parcheggiare la sua Bmw su non uno ma addirittura due posti auto per disabili. La vicenda risale a venerdì 16 ottobre ed è avvenuta in via Montefalco, ossia in una zona commerciale a ridosso del centro storico. Poi abbiamo scoperto che la macchina risulta intestata a lui e ne abbiamo quindi chiesto conto al prode Scanzi. Che però per ora tace. E pensare che sia la nostra redazione che altri quotidiani lo hanno chiamato più volte. Ma niente, il telefono squilla ma nessuno ha ricevuto risposta.

