Nissan - La Magnite debutta in India

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Laha presentato la, una Suv compatta destinata al mercatono. La vettura sarà messa in vendita nei primi mesi del prossimo anno nel Paese asiatico e, successivamente, sarà proposta anche su altri mercati emergenti.Design da "grande". Lauto, il cui nome deriva dallunione delle parole "magnetic" e "ignite", è caratterizzata da un design esterno spigoloso ispirato al mondo delloff-road. Laltezza da terra è di 205 millimetri e di serie sono previsti delle protezioni per il sottoscocca integrate nei paraurti e delle luci diurne a Led. La Casa, inoltre, ha sottolineato come lo spazio per i passeggeri sia paragonabile a quello di una vettura di segmento C, nonostante la lunghezza dellasia inferiore ai quattro metri.La tecnologia di bordo. La Suv, spinta da un nuovo 1.0 ...