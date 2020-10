Midtjylland Atalanta 0-3 LIVE: fine primo tempo INTERVALLO (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alla MCH Arena la prima giornata del gruppo D della Champions League 2020/21 tra Midtjylland e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Alla MCH Arena, Midtjylland e Atalanta si affrontano nel match valido per la prima giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Midtjylland Atalanta 0-3 MOVIOLA 45′ fine primo tempo L’arbitro Dias manda le squadre negli spogliatoi recupero; Atalanta padrona del campo. 43′ Occasione Freuler Midtjylland allo sbando, Hansen serve Cajuste che si addormenta, Freuler lo brucia ma davanti al portiere cincischia e viene chiuso in angolo. 42′ GOL ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alla MCH Arena la prima giornata del gruppo D della Champions League 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAlla MCH Arena,si affrontano nel match valido per la prima giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-3 MOVIOLA 45′L’arbitro Dias manda le squadre negli spogliatoi recupero;padrona del campo. 43′ Occasione Freulerallo sbando, Hansen serve Cajuste che si addormenta, Freuler lo brucia ma davanti al portiere cincischia e viene chiuso in angolo. 42′ GOL ...

Maggico7 : Solo juventino, ma io ho una stima infinita per questa squadra. Dea ???? 'Midtjylland vs Atalanta' #FCMAtalanta - SkySport : Midtjylland-Atalanta 0-3 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #MidtjyllandAtalanta Su Sky Sport Arena e Sky… - d_abbate : #Atalanta vince 0-3 il primo tempo, ovviamente è stato il #Midtjylland a essere stanco e ad aver permesso il tutto.… - TuttoMercatoWeb : L'Atalanta domina in Danimarca: a fine primo tempo è 0-3 con il Midtjylland - antofns : RT @giov1926: come sta procedendo la partita dell’INCREDIBILE PAZZESCA INAUDITA FANTASTICA ASSURDA FOLLE DISSENNATA INSENSATA IRRAGIONEVOLE… -