Madre tenta di uccidere i figli piccoli per ottenere i soldi dell’assicurazione

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una donna di 26 anni è stata condannata a 10 anni e 8 mesi di carcere perto omicidio. Le sue potenziali vittime (per fortuna scampate al peggio) sono i suoi, che all’epoca dei fatti avevano rispettivamente 3 anni e 18 mesi. Il movente?dell’assicurazione. La morte del marito ed il risarcimento La donna, nel 2018, aveva perso il marito -padre dei due bambini- in un incidente stradale ed aveva ottenuto un indennizzo di 200mila euro grazie ad un’assicurazione che l’uomo aveva stipulato. Da lì, probabilmente, le era venuta l’idea del piano omicida: anche i bambini erano inclusi nella medesima assicurazione e, se fossero morti in un incidente stradale, lei avrebbe ottenuto un ulteriore risarcimento. Il finto incidente Nel marzo 2019 aveva ...