M5s | “Da scuola sforzi enormi | ora non si chiuda per errori e ritardi Regioni” Convocati De Micheli e Bonaccini

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – Lo sforzo immenso fatto dalla scuola non può essere vanificato “dai ritardi di chi, in quegli stessi mesi, avrebbe potuto e dovuto fare di più”. Da chi – come le Regioni- non ha pensato a come organizzare il trasporto pubblico o non lo ha fatto in modo ottimale. E questo nonostante il ministero dei Trasporti avesse messo a disposizione 300 milioni di euro (di cui solo 120 sono stati spesi). Ad andare alla carica sono gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato. E per vederci chiaro hanno deciso di convocare la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ma anche il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e il ministro della Salute, Roberto Speranza.