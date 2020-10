Lega all’attacco di De Luca. Pina Castiello: Sul Covid ha fallito, subito un commissario (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Gli inquietanti scenari evocati ieri da Bruno Zuccarelli, vice presidente dell’Ordine dei medici di Napoli, spintosi ad ipotizzare il concreto rischio di assistere a breve ad una Napoli sovrapponibile alla Bergamo della scorsa primavera, destano allarme e preoccupazione. Ormai gli operatori sanitari, concordemente, denunciano il quadro di una Campania non pronta ad affrontare il dilagare dei contagi e ad un passo dal collasso. Ciò significa che il presidente De Luca non è stato in grado di ‘organizzare la difesa’, consentendo al ‘nemico’ di arrivare indisturbato alle porte della regione, che ora rischia di essere travolta”. Lo afferma la deputata campana della Lega, Pina Castiello. “Le colpe di De Luca sono talmente conclamate che lo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Gli inquietanti scenari evocati ieri da Bruno Zuccarelli, vice presidente dell’Ordine dei medici di Napoli, spintosi ad ipotizzare il concreto rischio di assistere a breve ad una Napoli sovrapponibile alla Bergamo della scorsa primavera, destano allarme e preoccupazione. Ormai gli operatori sanitari, concordemente, denunciano il quadro di una Campania non pronta ad affrontare il dilagare dei contagi e ad un passo dal collasso. Ciò significa che il presidente Denon è stato in grado di ‘organizzare la difesa’, consentendo al ‘nemico’ di arrivare indisturbato alle porte della regione, che ora rischia di essere travolta”. Lo afferma la deputata campana della. “Le colpe di Desono talmente conclamate che lo ...

