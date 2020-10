"In casa rinchiudetevi voi". Se anche Myrta Merlino distrugge Speranza: "Come andrà a finire", una tragica previsione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si mette male. Crescono i dubbi sulla gestione della pandemia da coronavirus, che in Italia ogni giorno che passa morde in modo più forte. E ora, con la seconda ondata, non soltanto le opposizioni o i "nemici storici" mettono in dubbio la bontà delle scelte del governo. E a dimostrarlo, per esempio, c'è questa introduzione di Myrta Merlino all'ultima puntata de L'aria che tira, in onda su La7 mercoledì 21 ottobre. La Merlino, infatti, riflette su quanto detto ieri sera da Roberto Speranza, l'invito a restare a casa avanzato a DiMartedì, in onda su La7. Durissime le parole della conduttrice: "Speranza dice state tutti a casa, io dico a voi che ci governate che è meglio se state tutti voi a casa". E ancora: "Conte ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si mette male. Crescono i dubbi sulla gestione della pandemia da coronavirus, che in Italia ogni giorno che passa morde in modo più forte. E ora, con la seconda ondata, non soltanto le opposizioni o i "nemici storici" mettono in dubbio la bontà delle scelte del governo. E a dimostrarlo, per esempio, c'è questa introduzione diall'ultima puntata de L'aria che tira, in onda su La7 mercoledì 21 ottobre. La, infatti, riflette su quanto detto ieri sera da Roberto, l'invito a restare aavanzato a DiMartedì, in onda su La7. Durissime le parole della conduttrice: "dice state tutti a, io dico a voi che ci governate che è meglio se state tutti voi a". E ancora: "Conte ...

