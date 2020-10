Il Governatore firma nuova ordinanza sulle chiusure: è ufficiale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coprifuoco in tutta la Lombardia da giovedì 22 ottobre con multe da 400 a 3 mila euro per le violazioni. È l’ordinanza, valida fino al 13 novembre 2020, firmata dal Governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza e inviata all’Anci e ai sindaci dei 12 capoluoghi di provincia. Il testo della delibera prevede che dalle 23 alle 5 del mattino successivo ci si possa spostare solo per «comprovate esigenze lavorative situazioni di necessità e urgenza e motivi di salute» . Ed è in ogni caso permesso il rientro a casa. (Continua..) Sarà necessaria una autocertificazione e le sanzioni sono quelle previste dal decreto dello scorso 25 marzo sull’emergenza Coronavirus. La decisione del coprifuoco è stata presa dopo aver ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coprifuoco in tutta la Lombardia da giovedì 22 ottobre con multe da 400 a 3 mila euro per le violazioni. È l’, valida fino al 13 novembre 2020,ta dalAttilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza e inviata all’Anci e ai sindaci dei 12 capoluoghi di provincia. Il testo della delibera prevede che dalle 23 alle 5 del mattino successivo ci si possa spostare solo per «comprovate esigenze lavorative situazioni di necessità e urgenza e motivi di salute» . Ed è in ogni caso permesso il rientro a casa. (Continua..) Sarà necessaria una autocertificazione e le sanzioni sono quelle previste dal decreto dello scorso 25 marzo sull’emergenza Coronavirus. La decisione del coprifuoco è stata presa dopo aver ...

