I Bluedaze online con il brano “Dreamwalk”

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dreamwalk è il nuovo singolo dei: un nuovo capitolo per la band di Varese tra dream e psych rock Fuori su tutte le piattaforme digitali (RC Waves / Artist First), il nuovo singolo dei: un nuovo capitolo per la band di Varese che, tra dream e psych rock. si avvicina sempre di più al suo… L'articolo Icon il“Dreamwalk” Corriere Nazionale.