Giro d'Italia 2020, Vincenzo Nibali: "La tappa di domani è la più importante, le aspettative sono alte. Il cambio del percorso…"

Vincenzo Nibali occupa il settimo posto nella classifica generale del Giro d'Italia 2020. Il siciliano accusa un ritardo di 3'31" dalla maglia rosa Joao Almeida e di 3'14" dall'olandese Wilco Kelderman, ma è ancora in corsa per un posto sul podio. Il 35enne ha appreso la notizia della modifica del percorso della penultima tappa, sabato infatti non si scaleranno Colle dell'Agnello e Izoard, ma il Sestriere tre volte. Vincenzo Nibali ha analizzato questo cambiamento di tracciato: "La modifica del percorso della penultima tappa cambia radicalmente il peso specifico della gara. Il Colle dell'Agnello, che ho scalato solo una volta, era un vero e proprio 'mostro', da togliere il fiato.

