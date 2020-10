GfVip, Gregoraci a Dayane: "Io posso uscire, tu devi lavorare" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo le parole di Elisabetta Gregoraci a Dayane Mello in merito alla nomination, sui social è scoppiata la polemica: ecco cosa è accaduto Gf Vip 5: polemica per la frase di Elisabetta a Dayane su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo le parole di ElisabettaMello in merito alla nomination, sui social è scoppiata la polemica: ecco cosa è accaduto Gf Vip 5: polemica per la frase di Elisabetta asu Notizie.it.

cippins : RT @_Alessio_88: In un mondo di Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi voi siate Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta... #GFVIP https://t.co… - cippins : RT @lostjnpieces: La Gregoraci perculata pure da Elodie nelle sue ig stories, penso di aver raggiunto un nuovo livello del nirvana #gfvip h… - blogtivvu : L’avvocato di Elisabetta Gregoraci sbotta contro Arianna David, precisazioni dopo l’intervento a Mattino 5 #GFVip - tramontidipinti : RT @_Alessio_88: In un mondo di Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi voi siate Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta... #GFVIP https://t.co… - peakyloushelby : RT @_Alessio_88: In un mondo di Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi voi siate Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta... #GFVIP https://t.co… -