‘Gf Vip 5’, Stefano Sala accusa la sua ex Dayane Mello di aver mentito, poi ammette: “Tra di noi non c’è mai stato amore” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le confidenze di Dayane Mello sul suo rapporto con la figlia Sofia e l’ex Stefano Sala avevano fatto molto arrabbiare il modello e sua moglie Dasha Dereviankina. I due si erano lasciati andare ad un durissimo sfogo sui social per replicare ad alcune dichiarazioni di Dayane su degli aspetti privati della loro vita. Intervistato dal settimanale Chi, Stefano ha raccontato di come è nata la sua relazione con la modella brasiliana: L’ho conosciuta sette anni fa e dopo due settimane dal nostro primo incontro è rimasta incinta. Un fulmine a ciel sereno. Io uscivo da una storia con un’altra modella brasiliana, poi è arrivata lei ed è scoppiata una passione incredibile. Eravamo giovani, contenti e spensierati. Non abbiamo mai avuto ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le confidenze disul suo rapporto con la figlia Sofia e l’exavevano fatto molto arrabbiare il modello e sua moglie Dasha Dereviankina. I due si erano lasciati andare ad un durissimo sfogo sui social per replicare ad alcune dichiarazioni disu degli aspetti privati della loro vita. Intervidal settimanale Chi,ha raccontato di come è nata la sua relazione con la modella brasiliana: L’ho conosciuta sette anni fa e dopo due settimane dal nostro primo incontro è rimasta incinta. Un fulmine a ciel sereno. Io uscivo da una storia con un’altra modella brasiliana, poi è arrivata lei ed è scoppiata una passione incredibile. Eravamo giovani, contenti e spensierati. Non abbiamo mai avuto ...

CheDonnait : 'Ho avuto una vita difficile Pierpaolo, magari fuori dalle telecamere ti racconterò tutto'. La confessione di Elis… - fabiofabbretti : @MasterAb88 Peccato che la striscia del GF Vip finisca a metà puntata del Paradiso, poi c'è Il Segreto. Quindi sì,… - IsaeChia : '#GfVip 5', #StefanoSala accusa la sua ex #DayaneMello di aver mentito, poi ammette: 'Tra di noi non c'è mai stato… - vogliadevive : @crlttbrgn io sono circondata da directioners e gf vip aaa - fabio76tuttala2 : @MeanGorgeous MA SCUSATE MA BARBARA NON FA IL GF NIP??? PERCHÉ SIGNORINI VA AVANTI Nonostante gli ascolti non sono… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Coronavirus, volano i contagi in India Affaritaliani.it