Fiamme in un'abitazione di Prata: ustionata una donna

I vigili del fuoco sono stati allertati per l'incendio di un'abitazione a Prata di Pordenone, con il coinvolgimento di un edificio completamente realizzato in materiale ligneo. Una donna è stata soccorsa da un equipaggio del 118, giunto sul posto assieme ad un'auto medica (video Missinato).

