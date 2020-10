Courteney Cox, amore e pandemia: «Non vedo il mio fidanzato da sette mesi» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Oltre duecento giorni senza vedersi. Courteney Cox, da sette mesi, porta avanti una relazione d’amore a distanza: circa 9mila chilometri, infatti, separano Los Angeles, città della storica attrice di Friends, e Londra, dove si trova attualmente il suo fidanzato, il musicista Johnny McDaid. «Non avevamo mai passato così tanto tempo separati», ha rivelato lei al podcast Vinyl Supper di Foy Vance. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Oltre duecento giorni senza vedersi. Courteney Cox, da sette mesi, porta avanti una relazione d’amore a distanza: circa 9mila chilometri, infatti, separano Los Angeles, città della storica attrice di Friends, e Londra, dove si trova attualmente il suo fidanzato, il musicista Johnny McDaid. «Non avevamo mai passato così tanto tempo separati», ha rivelato lei al podcast Vinyl Supper di Foy Vance.

GrumpySab : RT @agentsrvmanoff: Ma sapere che Matthew Perry è sempre stato innamorato di Courteney Cox ma che non le ha mai detto niente perché era spo… - IoSonoJo : RT @agentsrvmanoff: Ma sapere che Matthew Perry è sempre stato innamorato di Courteney Cox ma che non le ha mai detto niente perché era spo… - micricosmo : RT @agentsrvmanoff: Ma sapere che Matthew Perry è sempre stato innamorato di Courteney Cox ma che non le ha mai detto niente perché era spo… -

Ultime Notizie dalla rete : Courteney Cox Courteney Cox, amore e pandemia: «Non vedo il mio fidanzato da sette mesi» Vanity Fair.it Jennifer Aniston, il rossetto Rachel ispirato alla serie Friends

Jennifer Aniston news ultime notizie, il rossetto Rachel ispirato alla serie Friends per avere un look ispirato al suo personaggio.

I gossip di "john mcdaid"

Courteney Cox ha appena dichiarato di non aver visto il suo fidanzato Johnny McDaid negli ultimi 200 giorni. La star di “Friends” ...

Jennifer Aniston news ultime notizie, il rossetto Rachel ispirato alla serie Friends per avere un look ispirato al suo personaggio.Courteney Cox ha appena dichiarato di non aver visto il suo fidanzato Johnny McDaid negli ultimi 200 giorni. La star di “Friends” ...