Brexit: Londra, pronti a riprendere negoziati in settimana (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - Londra, 21 OTT - Londra è pronta a riprendere i negoziati con l'Ue sulla Brexit questa settimana. Lo ha reso noto Downing Street., ANSA,.

