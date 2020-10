Alessia Marcuzzi sconvolge il web con un post bollente: “Si vede tutto” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi si prepara al rientro alla conduzione di Le Iene con un post su Instagram che carica lei ma che infiamma i suoi follower Una settimana di stop per la conduttrice dalla trasmissione “Le Iene”. Lei è davvero un volto storico del programma di intrattenimento e di inchiesta che viene seguito da milioni di … L'articolo Alessia Marcuzzi sconvolge il web con un post bollente: “Si vede tutto” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 21 ottobre 2020)si prepara al rientro alla conduzione di Le Iene con unsu Instagram che carica lei ma che infiamma i suoi follower Una settimana di stop per la conduttrice dalla trasmissione “Le Iene”. Lei è davvero un volto storico del programma di intrattenimento e di inchiesta che viene seguito da milioni di … L'articoloil web con un: “Situtto” proviene da leggilo.org.

rtl1025 : ?? Alessia Marcuzzi questa sera non è potuta essere in studio a #LeIene. Il perché lo ha spiegato lei in collegamen… - Corriere : Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'annuncio di Alessia Marcuzzi: 'Sono leggermente positiva' #Coronavirusitalia - MeanGorgeous : RT @CinguettaTV: Chiude con il record di ascolti questa edizione di #TemptationIsland conquistando 3.500.000 spettatori e 21% di share. Com… - ilmegliodelgoss : TWEET D’APPREZZAMENTO PER ALESSIA MARCUZZI che ha dimostrato di essere una conduttrice MAGNIFICA! #TemptationIsland -