Viggo Mortensen, una vita all’ insegna dell’arte (Di martedì 20 ottobre 2020) Poeta, pittore, fotografo, musicista, attore e attualmente si può dire anche regista. A compiere oggi gli anni è Viggo Mortensen, attore eclettico candidato per ben 3 volte all’ Oscar. Raggiunge il successo internazionale all’ inizio degli anni 2000, a più di 40 anni, interpretando l’ iconico ruolo di Aragorn nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Nonostante il suo nome sia legato indissolubilmente alla trilogia, alle soglie dei 62 anni, è riuscito a costruirsi una carriera fatta di ruoli variegati e mai banali. Memorabili le sue interpretazioni del mafioso russo Nikolai, ne La Promessa dell’Assassino di David Cronenberg, del lo sboccato ed italo americano Tony Lip Vallelonga in Green Book o dell’amorevole Ben in Captain Fantastic. Viggo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 20 ottobre 2020) Poeta, pittore, fotografo, musicista, attore e attualmente si può dire anche regista. A compiere oggi gli anni è, attore eclettico candidato per ben 3 volte all’ Oscar. Raggiunge il successo internazionale all’ inizio degli anni 2000, a più di 40 anni, interpretando l’ iconico ruolo di Aragorn nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Nonostante il suo nome sia legato indissolubilmente alla trilogia, alle soglie dei 62 anni, è riuscito a costruirsi una carriera fatta di ruoli variegati e mai banali. Memorabili le sue interpretazioni del mafioso russo Nikolai, ne La Promessa dell’Assassino di David Cronenberg, del lo sboccato ed italo americano Tony Lip Vallelonga in Green Book o dell’amorevole Ben in Captain Fantastic....

Radio_Cluj : Personalitatea zilei: Viggo Mortensen [VIDEO] - LisaLiveNLearn : @fraurolo121 (Com'è successo che Viggo Mortensen ha 62 anni?!?) - pampam77019344 : RT @fraurolo121: “Ci sono scusanti per la rabbia, la depressione ed anche la pazzia, ma non per la noia.” #ViggoMortensen #20ottobre 1958 #… - Fusillide : RT @fraurolo121: “Ci sono scusanti per la rabbia, la depressione ed anche la pazzia, ma non per la noia.” #ViggoMortensen #20ottobre 1958 #… - Adnil47991189 : RT @fraurolo121: “Ci sono scusanti per la rabbia, la depressione ed anche la pazzia, ma non per la noia.” #ViggoMortensen #20ottobre 1958 #… -

Ultime Notizie dalla rete : Viggo Mortensen Viggo Mortensen spera di tornare a lavorare con David Cronenberg nel 2021 | Notizie SentireAscoltare VIDEO I migliori film di Viggo Mortensen

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...

La promessa dell’assassino: trama, cast e finale del film con Viggo Mortensen

Diretto nel 2007 da David Cronenberg, La promessa dell'assassino è un thriller con protagonista il candidato all'Oscar Viggo Mortensen.

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...Diretto nel 2007 da David Cronenberg, La promessa dell'assassino è un thriller con protagonista il candidato all'Oscar Viggo Mortensen.