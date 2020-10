Temptation, Alberto e Stefania: lacrime, drammatica scelta inattesa (Di martedì 20 ottobre 2020) Ultimo imperdibile appuntamento con Alessia Marcuzzi e Temptation Island: la drammatica scelta tra le lacrime di Alberto e Speranza Alberto e Speranza (fonte foto: Instagram, @ Temptationisland official)Adrenalina ed entusiasmo a mille per questa ultima puntata di Temptation Island, l’amato e seguitissimo docu-reality condotto dalla splendida Alessia Marcuzzi: Un viaggio tra i sentimenti davvero lungo e complicato, quello compiuto dalle coppie protagoniste di questa edizione, che ha saputo riservare al pubblico tantissime sorprese e colpi di scena, e dare vita a momenti incredibili ed indimenticabili. Proprio le coppie in questione hanno deciso, per ragioni diverse, di mettersi in gioco e, soprattutto, mettere ... Leggi su chenews (Di martedì 20 ottobre 2020) Ultimo imperdibile appuntamento con Alessia Marcuzzi eIsland: latra ledie Speranzae Speranza (fonte foto: Instagram, @island official)Adrenalina ed entusiasmo a mille per questa ultima puntata diIsland, l’amato e seguitissimo docu-reality condotto dalla splendida Alessia Marcuzzi: Un viaggio tra i sentimenti davvero lungo e complicato, quello compiuto dalle coppie protagoniste di questa edizione, che ha saputo riservare al pubblico tantissime sorprese e colpi di scena, e dare vita a momenti incredibili ed indimenticabili. Proprio le coppie in questione hanno deciso, per ragioni diverse, di mettersi in gioco e, soprattutto, mettere ...

IsaeChia : ‘#TemptationIsland 8’, al termine del falò di confronto #AlbertoMaritato lascia #SperanzaCapasso. Poi chiede di inc… - Novella_2000 : Il falò di confronto di Speranza e Alberto a #TemptationIsland - itllbeafineline : Speranza dopo 16 anni è uscita da sola da temptation, lui subito dopo è andato dalla tentatrice. dopo un mese Alber… - nicoleelep1 : Temptation island: Speranza non mi fa per niente pena, Perché so che è arrivata la parte più bella della sua vit… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Alberto Temptation, Alberto e Nunzia senza freni. Speranza crolla, ma non lo molla: “Solo il pensiero mi uccide” Today.it Alberto prende la decisione finale | Speranza abbandonata a Temptation Island

Speranza e Alberto sono arrivati al falò di confronto finale. Un momento di grande tensione, soprattutto per via del tradimento di lui con la single Nunzia e della rabbia della ragazza, che è rimasta ...

Temptation Island 2020, Alberto scarica Speranza e torna a casa da solo. Sceglie Nunzia | Video

Temptation Island 2020. Alberto lascia Speranza al falò di confronto. Finisce con i baci con Nunzia. Nell'ultima puntata di martedì 20 ottobre 2020, lui sostiene: "Sono stato sereno dal primo ...

Speranza e Alberto sono arrivati al falò di confronto finale. Un momento di grande tensione, soprattutto per via del tradimento di lui con la single Nunzia e della rabbia della ragazza, che è rimasta ...Temptation Island 2020. Alberto lascia Speranza al falò di confronto. Finisce con i baci con Nunzia. Nell'ultima puntata di martedì 20 ottobre 2020, lui sostiene: "Sono stato sereno dal primo ...