Si masturba durante una chiamata di lavoro su Zoom, il New Yorker sospende il suo collaboratore Jeffrey Toobin (Di martedì 20 ottobre 2020) Il New Yorker, famoso settimanale statunitense, ha deciso di sospendere Jeffrey Toobin dal ruolo di analista giuridico e commentatore. La scelta del New Yorker si è resa necessaria in attesa che Toobin possa fare chiarezza su un’accusa a dir poco singolare. L’analista giuridico, uno dei più famosi negli Stati Uniti e collaboratore del New Yorker da oltre 25 anni, si sarebbe infatti masturbato durante una chiamata di lavoro su Zoom, la piattaforma diventata celebre negli scorsi mesi di lockdown. Il fatto sarebbe accaduto ai primi di ottobre. Jeffrey Toobin non ha negato le sue responsabilità, ammettendo ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 20 ottobre 2020) Il New, famoso settimanale statunitense, ha deciso diredal ruolo di analista giuridico e commentatore. La scelta del Newsi è resa necessaria in attesa chepossa fare chiarezza su un’accusa a dir poco singolare. L’analista giuridico, uno dei più famosi negli Stati Uniti edel Newda oltre 25 anni, si sarebbe infattitounadisu, la piattaforma diventata celebre negli scorsi mesi di lockdown. Il fatto sarebbe accaduto ai primi di ottobre.non ha negato le sue responsabilità, ammettendo ...

