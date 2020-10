Milan, Hauge e Dalot si presentano e promettono grandi cose (Di martedì 20 ottobre 2020) Giornata di presentazioni in casa Milan. A Milanello è il turno dei due ultimi arrivati in rossonero, l'esterno offensivo Jens Petter Hauge e il terzino destro Diogo Dalot. Entrambi classe '99, il norvegese è stato acqusitato dopo aver bene impressionato con la maglia del Bodo Glimt nello scontro valido per i preliminari di Europa League, mentre il portoghese è arrivato in prestito e in cerca di spazio dopo l'ultima stagione al Manchester United. Emozione e felicità per tutti e due i calciatori, che hanno spiegato le motivazioni che li hanno portati a scegliere il Milan.caption id="attachment 1039757" align="alignnone" width="1580" Hauge Milan/captionHauge: "Haaland mi ha detto di lavorare ... Leggi su itasportpress (Di martedì 20 ottobre 2020) Giornata di presentazioni in casa. Aello è il turno dei due ultimi arrivati in rossonero, l'esterno offensivo Jens Pettere il terzino destro Diogo. Entrambi classe '99, il norvegese è stato acqusitato dopo aver bene impressionato con la maglia del Bodo Glimt nello scontro valido per i preliminari di Europa League, mentre il portoghese è arrivato in prestito e in cerca di spazio dopo l'ultima stagione al Manchester United. Emozione e felicità per tutti e due i calciatori, che hanno spiegato le motivazioni che li hanno portati a scegliere il.caption id="attachment 1039757" align="alignnone" width="1580"/caption: "Haaland mi ha detto di lavorare ...

