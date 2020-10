Mibact, avviso pubblico per favorire la rinascita e la rigenerazione dei piccoli borghi (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo lancia borghi in Festival–Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei territori, avviso pubblico per il finanziamento – per un importo complessivo di 750.000 euro – di attività culturali, da realizzarsi in forma di festival, al fine di favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti dei borghi italiani attraverso la promozione della cultura. Il bando, frutto di un accordo tra Direzione Generale Creatività Contemporanea e Direzione Generale Turismo del Mibact, rientra tra le azioni istituzionali messe in atto dal Ministero per incentivare progetti di rigenerazione dei territori e per rafforzare e integrare ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo lanciain Festival–Comunità, cultura, impresa per ladei territori,per il finanziamento – per un importo complessivo di 750.000 euro – di attività culturali, da realizzarsi in forma di festival, al fine diil benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti deiitaliani attraverso la promozione della cultura. Il bando, frutto di un accordo tra Direzione Generale Creatività Contemporanea e Direzione Generale Turismo del, rientra tra le azioni istituzionali messe in atto dal Ministero per incentivare progetti didei territori e per rafforzare e integrare ...

