L'importanza di non chiamarsi Ernesto (Di martedì 20 ottobre 2020) Il napoletano, come in genere l'italiano, si sa, ha bisogno di un eroe. Ha bisogno di qualcuno che identifichi determinati valori, magari improntati anche così alla buona, di qualcuno che in qualche modo faccia venire fuori quella sua nascosta e pacata indole che lo relega a cittadino comune, per trasformarlo quindi in attivo sostenitore di. Il napoletano è un po' così, diciamoci la verità. È successo con Sarri, condottiero della rivoluzione popolare partenopea, e poi ancora con Ancelotti, leader di una sommossa più imborghesita, tutta giacca e culatello. Se il primo ha tirato fuori immaginifici scenari d'Ottobre, il secondo ha ricordato forse di più una rivoluzione silenziosa, poco rivoluzione ed alla fine anche poco silenziosa. E Gattuso invece? Siamo onesti, chi di voi avrebbe scommesso che il "ringhio" ...

