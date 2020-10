«La mascherina fa la differenza» | a 24 ore da quelle di Fedez arrivano anche le storie di Chiara Ferragni

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 20 ottobre 2020) A circa 24 ore dalledel maritosulladi. L’appello lanciato da Conte a due dei più influenti personaggi nel panorama social italiani – in due fanno più di 30 milioni di follower – è stato accolto da entrambi i membri dei Ferragnez.è intervenuta questo pomeriggio e ha parlato dell’importanza dellanel fare latra continuare le nostre vite con restrizioni ragionevoli e il lockdown. Peccato solo che la giovane non abbia tradotto le suein inglese, considerato che molto del suo pubblico non è italiano e che ...