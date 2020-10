John Boyega svela quando inizieranno le riprese di They Cloned Tyrone

Leggi su movieplayer

(Di martedì 20 ottobre 2020) L'attoreha aggiornato i fan sul progetto, prodotto per Netflix e con star anche Jamie Foxx.hatoledi, il progetto prodotto per Netflix che lo vedrà protagonista accanto a Jamie Foxx e Teyonah Parris. L'attore, attualmente impegnato nella promozione della serie Small Axe diretta da Steve McQueen, ha infatti accennato ai suoi progetti futuri. In un'intervista rilasciata a Comingsoon.net,ha ora rivelato che sta compiendo le prove con il resto del cast e della troupe via Zoom e ledi ...