Jeff Bridges | l’annuncio su Twitter | “Ho un linfoma”

(Di martedì 20 ottobre 2020) Nella notte italiana, il premio Oscarha comunicato sul suo accountdi avere un linfoma. Nonostante la malattia sia grave, l’attore, 70 anni, si è ritenuto fortunato ad avere una “grande squadra di medici”.ha dato l’annuncio sfruttando le parole di uno dei suoi personaggi più celebri, Drugo protagonista de Il Grande Lebowski. L’ ironia e la consapevolezza con cui ha comunicato la sua condizione ha sicuramente attutito il colpo della notizia dal punto di vista mediatico. In un secondo tweet, pubblicato qualche minuto dopo, ha ringraziato tutte le persone a lui vicino per il sostegno e l’affetto dimostrato dai suoi fan. Inoltre, in qualche battuta, ha voluto invitare gli americani a votare per le presidenziali del 3 ...

Jeff Bridges ha un linfoma, l'attore de Il grande Lebowski: "Malattia grave, sto iniziando le cure" Jeff Bridges ha un linfoma. L'attore Premio Oscar lo ha annunciato in un post pubblicato su Twitter.Bridges ha colto l'occasione per chiedere a chi lo segue su Twitter di votare alle elezioni del 3 novembre, sottolineando 'ci siamo dentro tutti insieme'. Although it is a serious disease, I feel fort ...