Italia-Spagna: visita ai fori imperiali per Conte e Sanchez (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il premier spagnolo Pedro Sanchez hanno visitato insieme i fori imperiali, nel cuore di Roma, prima di recarsi al forum italo-spagnolo. Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giuseppee il premier spagnolo Pedrohannoto insieme i, nel cuore di Roma, prima di recarsi al forum italo-spagnolo.

Rinaldi_euro : El Pais: 'La Spagna rinuncia (per ora) ai prestiti del Recovery fund, prenderà solo le sovvenzioni. Portogallo e It… - EnricoLetta : Italia e Spagna, non più una competizione permanente ma un’alleanza strategica dentro l’UE. Per un’… - EnricoLetta : La trasformazione dell’UE iniziata con #nextgenerationeu e #RecoveryFund deve far nascere #Europadellasolidarietà.… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: 'Situazione critica ma con le regole la vita continua': lo ha detto il premier @GiuseppeConteIT , in conferenza stampa a… - psoebetxi : RT @ItalyMFA: Incontro del Min. @luigidimaio con la Min. ???? @AranchaGlezLaya a margine del XVII Foro di dialogo Italia - Spagna. Tanti i d… -