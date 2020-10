Inter, un cambio in lista UEFA: escluso Radu per la positività (Di martedì 20 ottobre 2020) La positività al coronavirus di Ionut Radu ha costretto l’Inter ad effettuare un cambio nella propria lista UEFA alla vigilia del debutto in Champions League L’Inter ha effettuato un cambio nella propria lista UEFA in vista della sfida di Champions League contro il Boussia Monchengladbach. Come riporta Gazzetta dello Sport, Ionut Radu è stato sostituito da Daniele Padelli a seguito della positività al coronavirus che ha colpito il portiere romeno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) La positività al coronavirus di Ionutha costretto l’ad effettuare unnella propriaalla vigilia del debutto in Champions League L’ha effettuato unnella propriain vista della sfida di Champions League contro il Boussia Monchengladbach. Come riporta Gazzetta dello Sport, Ionutè stato sostituito da Daniele Padelli a seguito della positività al coronavirus che ha colpito il portiere romeno. Leggi su Calcionews24.com

