Inter-Borussia Mönchengladbach, Conte in conferenza: "Più pronti rispetto al passato. Bastoni? In panchina"

Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Borussia Mönchengladbach, match della prima giornata della Champions League

Domani sera l'Inter sarà impegnata nella prima giornata del girone B della Champions League 2020/2021 contro il Borussia Mönchengladbach di Marco Rose. Alla vigilia del match, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato nella consueta conferenza stampa pre partita. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

"Innesti di esperienza? Il tasso è cresciuto prima di tutto anche per la nostra esperienza dello scorso anno, siamo arrivati in finale di Europa League e questo ha accresciuto l'esperienza di tutti. Abbiamo aggiunto Vidal che di esperienza ne ha da ...

