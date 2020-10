Iconize ha mentito a Live Non è la D’Urso | Soleil Stasi lo incastra di nuovo (Di martedì 20 ottobre 2020) Iconize ha mentito ancora una volta durante la prima serata di Barbara D’Urso a Live non è la D’Urso e a portare la smentita è stata proprio la sua ex migliore amica Soleil Stasi. Domenica sera l’influencer aveva così deciso di chiedere pubblicamente scusa approfittando della trasmissione di Barbara D’Urso, raccontando finalmente quello che realmente era successo. La finta aggressione omofoba che ormai ha fatto il giro dei social e che ha sbugiardato Iconize dalle sue affermazioni in merito, hanno trovato ancora una volta l’ennesima bugia durante le scuse ufficiali. A dare del bugiardo a Iconize e alle parole affermate durante il programma è stata ancora una volta Soleil ... Leggi su giornal (Di martedì 20 ottobre 2020)haancora una volta durante la prima serata di Barbara D’Urso anon è la D’Urso e a portare la smentita è stata proprio la sua ex migliore amica. Domenica sera l’influencer aveva così deciso di chiedere pubblicamente scusa approfittando della trasmissione di Barbara D’Urso, raccontando finalmente quello che realmente era successo. La finta aggressione omofoba che ormai ha fatto il giro dei social e che ha sbugiardatodalle sue affermazioni in merito, hanno trovato ancora una volta l’ennesima bugia durante le scuse ufficiali. A dare del bugiardo ae alle parole affermate durante il programma è stata ancora una volta...

