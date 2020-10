I baffi di De Martino conquistano i social

infoitcultura : Stefano De Martino cambia look: eccolo coi baffi in versione gentlemen (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : baffi Martino

Vanity Fair Italia

Stefano De Martino ha fatto un drastico cambio di look e sui social ha ricevuto l’approvazione dei fan: il ballerino ha detto addio a barba e pizzetto e ha optato per un bel paio di baffi. Stefano De ...Il conduttore si mostra sui social con un nuovo look che... Stefano De Martino cambia look. Il conduttore, 31 anni sorprende tutti e si mostra con i baffi. Capelli corti e via la barba: il bel napolet ...