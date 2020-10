Fedez: “Conte ci ha chiesto aiuto per esortare all’uso della mascherina” e la Lucarelli lo asfalta “poteva evitare di dire ….” (Di martedì 20 ottobre 2020) La pandemia, purtroppo, non accenna a fermarsi, un nuovo DPCM è stato emanato e c’è chi dice che non sarà, purtroppo, nemmeno l’ultimo. Il governo si sta sforzando, facendo bene o facendo male, a contenere gli effetti di una pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo. Sembra impossibile l’idea che un giorno potremo fare a meno delle mascherine, dell’uso dell’igienizzante ogni quarto d’ora e di ritornare ad avere una vita che potrà essere respirata a pieni polmoni. Un ritorno alla normalità sembra lontano e gli sforzi richiesti sembrano inevitabili. Un nuovo lockdown piegherebbe l’economia dell’intero paese e forse non ci farebbe rialzare più, queste sono le frasi che si sentono ripetere in continuazione e fanno tremare. Giuseppe Conte ha contattato Fedez e Chiara ... Leggi su baritalianews (Di martedì 20 ottobre 2020) La pandemia, purtroppo, non accenna a fermarsi, un nuovo DPCM è stato emanato e c’è chi dice che non sarà, purtroppo, nemmeno l’ultimo. Il governo si sta sforzando, facendo bene o facendo male, a contenere gli effetti di una pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo. Sembra impossibile l’idea che un giorno potremo fare a meno delle mascherine, dell’uso dell’igienizzante ogni quarto d’ora e di ritornare ad avere una vita che potrà essere respirata a pieni polmoni. Un ritorno alla normalità sembra lontano e gli sforzi richiesti sembrano inevitabili. Un nuovo lockdown piegherebbe l’economia dell’intero paese e forse non ci farebbe rialzare più, queste sono le frasi che si sentono ripetere in continuazione e fanno tremare. Giuseppe Conte ha contattatoe Chiara ...

trash_italiano : Giuseppe Conte chiede aiuto a Fedez e a Chiara per ricordare alle persone di indossare sempre la mascherina. - HuffPostItalia : Conte chiama Ferragni e Fedez: 'Aiutatemi a dire ai ragazzi che devono usare la mascherina' - FBiasin : Vorrei chiedere a @Fedez se può chiedere a #Conte (l'altro) di far giocare a #Eriksen due partite di fila. Solo due… - 8cMLeti : RT @anikeatable: Può risultare futile e superficiale la mossa di Conte di contattare Fedez e la Ferragni, ma per me invece è stato super sc… - SorryNs : RT @lefrasidiosho: #Conte chiama Cenerentola: 'Aiutami a convincere i giovani a rientrare a mezzanotte' #Fedez -

