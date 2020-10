Fabrizio Corona | la sua furia a Live | «Nina Moric è da manicomio» Barbara D’Urso costretta a chiudere il collegamento

(Di martedì 20 ottobre 2020), la sua: «è da».D’Ursoil. Ospite indomenica sera su canale 5,ha raccontato la sua verita dopo l’audio choc pubblicato dall’ex moglie in cui si sentono le minacce dell’ex paparazzo. La D’Ursoa prendere le distanze eabbandona il. Anon è la D’Ursoè un fiume in piena contro l’ex...

stanzaselvaggia : Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - blogtivvu : Fabrizio Corona: Mediaset “censura” l’intervista da Barbara d’Urso, tutti i video cancellati - drvnkmood : sono sinceramente agghiacciata dalla vicenda Carlos Maria / Nina Moric / Fabrizio Corona - monamjour : corona non fabrizio istg ti spacco la faccia - mistermeo : RT @Adnkronos: Fabrizio #Corona positivo al #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

Selvaggia Lucarelli non ha mai amato la televisione trash e, di conseguenza, non può apprezzare il lavoro di Barbara D’Urso che, nel corso degli anni, si è guadagnata il titolo di regina del trash. In ...Selvaggia Lucarelli, attraverso un lungo post pubblicato sul proprio Facebook, ha sparato a zero sulla conduttrice Barbara D'Urso e sulla tipologia di televisione che propone ...