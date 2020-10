DIRETTA Vuelta a España 2020, prima tappa LIVE: il gruppo riduce a 1′ il distacco dai cinque fuggitivi (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA UDINE-SAN DANIELE DEL FRIULI 16.32 Il transalpino della Deceuninck Quick Step porta a 15” il vantaggio sul gruppetto dei fuggitivi. 16.28 Remi Cavagna (Deceuninck Quick Step) prova l’allungo nel gruppo dei fuggitivi. 16.25 A 50 km dal traguardo il vantaggio dei cinque fuggitivi scende al di sotto di 1′. 16.22 I fuggitivi hanno appena superato il GPM di terza categoria dell’Alto de Kanpazar primo ancora una volta Quentin Jauregui (AG2R-La Mondiale) seguito da Jetse Bol (Burgos BH). 16.18 Le condizioni meteo sono tutt’altro che favorevoli. The race is heading ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADI OGGI DEL GIRO D’ITALIA UDINE-SAN DANIELE DEL FRIULI 16.32 Il transalpino della Deceuninck Quick Step porta a 15” il vantaggio sul gruppetto dei. 16.28 Remi Cavagna (Deceuninck Quick Step) prova l’allungo neldei. 16.25 A 50 km dal traguardo il vantaggio deiscende al di sotto di 1′. 16.22 Ihanno appena superato il GPM di terza categoria dell’Alto de Kanpazar primo ancora una volta Quentin Jauregui (AG2R-La Mondiale) seguito da Jetse Bol (Burgos BH). 16.18 Le condizioni meteo sono tutt’altro che favorevoli. The race is heading ...

