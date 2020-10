Coronavirus | le parole creano E di questi tempi possono fare la differenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) Non è facile convivere con il Covid, ma lo è ancora di più se vi aggiungiamo un uso ambiguo delle. Un uso che getta terrore e guerra tra persone che dovrebbero collaborare per vincere la pandemia. “Le Regioni in trincea”; “Dobbiamo scovare gli asintomatici”; “Lasciare le famiglie ostaggio dei propri figli”; “I medici sono investigatori cui spetta il compito di inseguire i contatti dei contagiati”. Vado sul Dizionario Devoto-Oli e apro alle seguenti voci: – Trincea: “Simbolo di rischi e disagi diurni”. Ma anche: “Opera di fortificazione campale costruita dalla fanteria allo scopo di proteggersi nella guerra di posizione”. – Scovare: “Riuscire a trovare qualcuno o qualcosa di difficilmente reperibile”. Ma anche: “Rintracciare dopo lunghe ...