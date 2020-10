Conte ed Eriksen, storia di un matrimonio forzato (Di martedì 20 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

ZZiliani : Immaginate Eriksen che mette un like al tweet di un giornalista (non fake, vero) che attacca Conte perchè non lo fa… - tancredipalmeri : Immaginati la guerra termonucleare se Eriksen avesse confrontato Marotta nel tunnel perché non giocava e poi avesse… - FBiasin : Vorrei chiedere a @Fedez se può chiedere a #Conte (l'altro) di far giocare a #Eriksen due partite di fila. Solo due… - riddick1979 : Quindi: #Eriksen deve dare sensazione di miglioramento giocando 28 minuti in 2 gare, #Brozovic #Gagliardini e… - NHorisberger : RT @FBiasin: Vorrei chiedere a @Fedez se può chiedere a #Conte (l'altro) di far giocare a #Eriksen due partite di fila. Solo due, così ci l… -