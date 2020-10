Bacoli, 120 invitati a 3 comunioni e un battesimo: chiusi due ristoranti (Di martedì 20 ottobre 2020) Durante i controlli anti-Covid nella provincia di Napoli, i militari della Guardia di Finanza hanno riscontrato la presenza di ben 120 invitati a quattro cerimonie in due ristoranti di Bacoli. La Guardia di Finanza di Napoli ha controllato su tutta la provincia 551 persone e 137 attivita’ commerciali. Venitre le sanzioni complessive, tra violazioni per … Leggi su 2anews (Di martedì 20 ottobre 2020) Durante i controlli anti-Covid nella provincia di Napoli, i militari della Guardia di Finanza hanno riscontrato la presenza di ben 120a quattro cerimonie in duedi. La Guardia di Finanza di Napoli ha controllato su tutta la provincia 551 persone e 137 attivita’ commerciali. Venitre le sanzioni complessive, tra violazioni per …

