Autostrade, dal cda di Cassa depositi e prestiti via libera a presentare un'offerta ad Atlantia (Di martedì 20 ottobre 2020) Via libera all'aquisizione di Autostrade per l'Italia da parte di Cassa depositi e prestiti. Su proposta dell'amministratore delegato, Fabrizio Palermo, il consiglio di amministrazione, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha dato il via libera a Cdp Equity a procedere alla presentazione – insieme a Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets – di un'offerta per l'acquisizione dell'88,06% di Autostrade per l'Italia detenuto da Atlantia. Lo si legge in una nota di Cdp diffusa nella tarda serata di ieri, quando scadeva l'esclusiva concessa dalla holding della famiglia Benetton allo Stato. "L'operazione prevede anche la sottoscrizione di un term sheet ...

