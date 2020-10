Stop a cartelle, arriva l'assegno per i figli: Conte svela la manovra da 39 miliardi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Rinvio delle cartelle esattoriali, via libera a partire da luglio all'assegno unico per i figli, conferma del taglio del cuneo fiscale, riforma delle tasse e tanto altro. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri hanno svelato in conferenza stampa i Contenuti della prossima legge di stabilità, a partire dalla sua entità, che sarà di 39 miliardi: 24 da risorse "proprie" e 15 da un anticipo del piano Next Generation Eu (sostanzialmente il Recover Fund). In quanto ai provvedimenti, i principali saranno il rinvio delle cartelle esattoriali: "Con apposito decreto - ha detto Conte - abbiamo disposto il rinvio delle cartelle esattoriali che stavano per ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Rinvio delleesattoriali, via libera a partire da luglio all'unico per i, conferma del taglio del cuneo fiscale, riforma delle tasse e tanto altro. Il presidente del Consiglio Giuseppee il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri hannoto in conferenza stampa inuti della prossima legge di stabilità, a partire dalla sua entità, che sarà di 39: 24 da risorse "proprie" e 15 da un anticipo del piano Next Generation Eu (sostanzialmente il Recover Fund). In quanto ai provvedimenti, i principali saranno il rinvio delleesattoriali: "Con apposito decreto - ha detto- abbiamo disposto il rinvio delleesattoriali che stavano per ...

