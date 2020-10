Rainbow Six Siege sta per arrivare su Xbox Game Pass (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lo sparatutto competitivo di Ubisoft, Rainbow Six Siege, a maggio di quest'anno aveva registrato 60 milioni di giocatori su PC e console. Ebbene, dal 22 ottobre il titolo arriverà anche su Xbox Game Pass per Xbox One e Android.Originariamente pubblicato nel 2015, si tratta dell'ultimo capitolo della lunga serie a marchio Rainbow Six e vede squadre di giocatori sfidarsi online in un Gameplay tattico incredibilmente intenso. Ben diverso dal tipico sparatutto di genere, Rainbow Six Siege è uno sparatutto in cui ogni Passo, ogni inclinazione, ogni sbirciatina nel mirino è irto di pericoli e il lavoro di squadra, i movimenti intelligenti e riflessi sono gli elementi fondamentali per una ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lo sparatutto competitivo di Ubisoft,Six, a maggio di quest'anno aveva registrato 60 milioni di giocatori su PC e console. Ebbene, dal 22 ottobre il titolo arriverà anche superOne e Android.Originariamente pubblicato nel 2015, si tratta dell'ultimo capitolo della lunga serie a marchioSix e vede squadre di giocatori sfidarsi online in unplay tattico incredibilmente intenso. Ben diverso dal tipico sparatutto di genere,Sixè uno sparatutto in cui ognio, ogni inclinazione, ogni sbirciatina nel mirino è irto di pericoli e il lavoro di squadra, i movimenti intelligenti e riflessi sono gli elementi fondamentali per una ...

