Palermo, a processo per falso la deputata renziana Giusy Occhionero (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sarà processato per falso la deputata di Italia viva Giusy Occhionero. Il giudice per l’udienza preliminare di Palermo l’ha rinviata a giudizio nell’ambito dell’inchiesta scaturita dopo il fermo per mafia di Antonello Nicosia, l’attivista radicale poi diventato suo collaboratore dopo un colloquio telefonico. La parlamentare, secondo l’accusa, gli consentì di entrare con lei nelle carceri senza autorizzazione e di avere incontri con i boss. Solo in un secondo momento, dopo tre ispezioni in istituti di pena siciliani, i due avrebbero formalizzato il rapporto di collaborazione. Nicosia, coimputato della Occhionero accusato di falso aggravato e associazione mafiosa, ha scelto il rito abbreviato, come il boss di Sciacca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sarà processato perladi Italia viva. Il giudice per l’udienza preliminare dil’ha rinviata a giudizio nell’ambito dell’inchiesta scaturita dopo il fermo per mafia di Antonello Nicosia, l’attivista radicale poi diventato suo collaboratore dopo un colloquio telefonico. La parlamentare, secondo l’accusa, gli consentì di entrare con lei nelle carceri senza autorizzazione e di avere incontri con i boss. Solo in un secondo momento, dopo tre ispezioni in istituti di pena siciliani, i due avrebbero formalizzato il rapporto di collaborazione. Nicosia, coimputato dellaaccusato diaggravato e associazione mafiosa, ha scelto il rito abbreviato, come il boss di Sciacca ...

blogsicilia : La ribellione del Borgo Vecchio contro la mafia, 'Processo di liberazione come voleva Padre Puglisi' -… - francobus100 : Assunzioni pilotate, chiesto processo per sindaco di Trapani ed ex primo cittadino di Favignana - NuovoSud : Palermo, omidicio Agostino: il boss Madonia chiede il processo abbreviato - infoitinterno : Processo Shalabayeva, tra condannati anche il questore di Palermo - rep_palermo : Processo Shalabayeva, condannati tutti i 7 imputati [di ANTIOCO FOIS] [aggiornamento delle 20:05] -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo processo La "cricca" al Comune di Palermo. Tutti rinviati a giudizio, processo l'11 gennaio La Repubblica Coronavirus Sicilia 19 ottobre: 30 ricoveri in più, 130 guariti

Sono 30 i pazienti ricoverati oggi per #Coronavirus a fronte dei complessivi 362 soggetti positivi rilevati così come riportato dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Il dato dei ricove ...

Ryanair, scomparsi i voli per Catania - Malta e viceversa dal sito internet della compagnia irlandese

Ryanair, scomparsi i voli per Catania - Malta e viceversa dal sito internet della compagnia irlandese. Centinaia lamentele sono pervenute allo Sportello dei Diritti, complicata anche la procedura di r ...

Sono 30 i pazienti ricoverati oggi per #Coronavirus a fronte dei complessivi 362 soggetti positivi rilevati così come riportato dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Il dato dei ricove ...Ryanair, scomparsi i voli per Catania - Malta e viceversa dal sito internet della compagnia irlandese. Centinaia lamentele sono pervenute allo Sportello dei Diritti, complicata anche la procedura di r ...