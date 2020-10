Pagelle Fantacalcio | Dzeko e Ibra che doppiette! I migliori del week end per ciascun ruolo

(Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA - Cominciamo ovviamente dai portieri. Mirante della Roma era a caccia del suo secondo clean sheet consecutivo dopo esser riuscito a mantenere la porta inviolata contro l' Udinese . Non riesce in ...

AndreaCarbo10 : @SOSFanta Guardate che io Caputo ce l'ho dappertutto, e ha giocato male. Il 7.5 è da visionari. O meglio,… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Fantacalcio

Non riesce in questa impresa ma si aggiudica la palma del portiere con la più alta pagella fantacalcio di questa quarta giornata in virtù del rigore parato a Lapadula nella vittoria per 5 a 2 ...Una partita fondamentale per la Fiorentina oggi a Cesena, dove davanti si troverà lo Spezia neo-promosso. La difesa della Fiorentina si addormenta e l'attaccante anticipa Milenkovic a due passi da Dra ...