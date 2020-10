Nuovo Dpcm | Fracassi | Chiusura piazze? Governo scarica su sindaci le scelte difficili

CottarelliCPI : Il contagio avanza. Oggi arriva un nuovo DPCM. Ma più importante del DPCM sarà il nostro comportamento. Di tutti, g… - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, #Conte parla alle 20 - SkyTG24 : La conferenza stampa del premier #Conte sul nuovo #Dpcm ?? - SilviaAzzaroli : RT @giuliaselvaggi2: Nuovo #Dpcm:vietate le sagre. Salvini ricorre al TAR. - gianluigidellac : RT @Agenzia_Ansa: #Milano La metro ancora affollata il giorno dopo il nuovo #Dpcm VIDEO #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Il rugby non si ferma. "In rispetto alle misure del nuovo Dpcm del 18 ottobre" si legge in una nota ufficiale della Fir, la federazione nazionale rugby "tutta l’attività seniores a carattere ...Tracciamento: sta lì la chiave per contenere i contagi e scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Ma, di fatto, con la curva epidemiologica in salita il contact tracing non sta funzionando come ...