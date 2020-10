Nel testo del Dpcm sparisce il riferimento ai sindaci (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il governo non vuole parlare di coprifuoco, ma nella sostanza è questo l’invito – a livello locale, in base alla curva epidemiologica circoscritta in ogni città – contenuto all’interno del testo dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio. Ma un invito, una raccomandazione rivolta a chi? Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di domenica 18 ottobre, aveva fatto un chiaro riferimento ai primi cittadini. Una mossa che ha sollevato molte proteste per quello che è stato definito uno ‘scaricabarile’. Poi, però, nel testo pubblicato sul sito del governo, quel contatto Dpcm sindaci è sparito. LEGGI ANCHE > sindaci contro Conte per i coprifuoco locali, Decaro: «Non partecipiamo più alla ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il governo non vuole parlare di coprifuoco, ma nella sostanza è questo l’invito – a livello locale, in base alla curva epidemiologica circoscritta in ogni città – contenuto all’interno deldell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio. Ma un invito, una raccomandazione rivolta a chi? Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di domenica 18 ottobre, aveva fatto un chiaroai primi cittadini. Una mossa che ha sollevato molte proteste per quello che è stato definito uno ‘scaricabarile’. Poi, però, nelpubblicato sul sito del governo, quel contattoè sparito. LEGGI ANCHE >contro Conte per i coprifuoco locali, Decaro: «Non partecipiamo più alla ...

